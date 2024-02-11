Гуренко: «Дзюба приносит очень много пользы, которую не все видят»

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением об игре форвард Артема Дзюбы за московский клуб.

«Давайте не будем обсуждать Артема. Он очень хороший футболист. Его надо уметь правильно использовать. Дзюба приносит очень много пользы, которую не все видят», — приводит «РБ Спорт» слова Гуренко.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года. В текущем сезоне 35-летний футболист провел 20 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

После 18 туров московская команда располагается на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.