В «Родине» подтвердили, что Куликов приступил к тренировкам с командой

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в комментарии для «СЭ» подтвердил, что полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов прибыл в расположение команды в Турции.

«Да, Даня тренируется с нами, технические вопросы оформления еще предстоит решить», — сказал Зинин «СЭ».

Ранее в «Родине» сообщили, что клуб планирует урегулировать детали по трансферу Куликова на следующей неделе

25-летний Куликов в этом сезоне провел за железнодорожников 7 матчей и не отличился результативными действиями.