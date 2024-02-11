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Сегодня, 18:55

В «Родине» подтвердили, что Куликов приступил к тренировкам с командой

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в комментарии для «СЭ» подтвердил, что полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов прибыл в расположение команды в Турции.

«Да, Даня тренируется с нами, технические вопросы оформления еще предстоит решить», — сказал Зинин «СЭ».

Ранее в «Родине» сообщили, что клуб планирует урегулировать детали по трансферу Куликова на следующей неделе

25-летний Куликов в этом сезоне провел за железнодорожников 7 матчей и не отличился результативными действиями.

Даниил Куликов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Родина
Алексей Зинин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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