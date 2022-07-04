Гурцкая объяснил, почему Крыховяк не ушел из «Краснодара»
Известный футбольный агент Тимур Гурцкая назвал причину, почему полузащитник Гжегож Крыховяк не ушел из «Краснодара».
— У Крыховяка такая история. Ему зарплату в три миллиона нигде платить не будут. Его могут взять только Саудовская Аравия или Катар перед чемпионатом мира. Наверное, он не нашел ничего похожего. Вернулся в «Краснодар».
— Если Крыховяк останется, то не поедет на чемпионат мира.
— Значит, он оценил эту поездку в шесть миллионов. Там он ничего не заработает. Они из группы не выйдут, и он поедет домой. А так у него будет шесть миллионов.
Прошлый сезон 32-летний поляк заканчивал в греческом клубе АЕК. Хавбек приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА.
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|0
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|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
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6
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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|0
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12
|Урал
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|0
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|0
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13
|Химки
|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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