Гурцкая объяснил, почему Крыховяк не ушел из «Краснодара»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая назвал причину, почему полузащитник Гжегож Крыховяк не ушел из «Краснодара».

— У Крыховяка такая история. Ему зарплату в три миллиона нигде платить не будут. Его могут взять только Саудовская Аравия или Катар перед чемпионатом мира. Наверное, он не нашел ничего похожего. Вернулся в «Краснодар».

— Если Крыховяк останется, то не поедет на чемпионат мира.

— Значит, он оценил эту поездку в шесть миллионов. Там он ничего не заработает. Они из группы не выйдут, и он поедет домой. А так у него будет шесть миллионов.