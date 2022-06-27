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Федун об уходе из «Лукойла»: «Буду и дальше заниматься «Спартаком»

Федун прокомментировал уход с поста вице-президента «Лукойла»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал уход с поста вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» по стратегическому развитию.

«К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься «Спартаком» — делать все, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», — цитирует Федуна пресс-служба «Спартака».

27 июня стало известно, что Федун покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Федун купил контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. Нефтегигант — титульный спонсор московского клуба.

29 мая «Спартак» стал победителем БЕТСИТИ Кубка России по футболу сезона-2021/22.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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