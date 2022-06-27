Федун об уходе из «Лукойла»: «Буду и дальше заниматься «Спартаком»
Федун прокомментировал уход с поста вице-президента «Лукойла»
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал уход с поста вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» по стратегическому развитию.
«К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься «Спартаком» — делать все, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», — цитирует Федуна пресс-служба «Спартака».
27 июня стало известно, что Федун покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.
Федун купил контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. Нефтегигант — титульный спонсор московского клуба.
29 мая «Спартак» стал победителем БЕТСИТИ Кубка России по футболу сезона-2021/22.
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|0
|0
|0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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