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Гунько выбрал лучшего игрока первого матча «Химок» после своей отставки

20:56
Илья Лантратов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Лантратов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько назвал лучшим игроком матча 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:0) вратаря подмосковной команды Илью Лантратова.

«Химки» в первой игре после отставки Гунько обыграли «Динамо» и покинули зону вылета. Новым тренером красно-черных был назначен Игорь Черевченко.

Химки — Динамо

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