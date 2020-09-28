Гунько выбрал лучшего игрока первого матча «Химок» после своей отставки
20:56
Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько назвал лучшим игроком матча 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:0) вратаря подмосковной команды Илью Лантратова.
«Химки» в первой игре после отставки Гунько обыграли «Динамо» и покинули зону вылета. Новым тренером красно-черных был назначен Игорь Черевченко.
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