Губерниев: «Обмен Глушенкова на Зиньковского — шило на мыло»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на трансфер Максима Глушенкова из «Спартака» в «Крылья Советов».
«Ушел Глушенков в «Крылья Советов», ну и пусть. Хороший ли сделал «Спартак» обмен на Зиньковского? Мне кажется, что шило на мыло, если честно. Новая метла по новому метет. Посмотрим, к чему эти трансферы приведут. В любом случае, результат является приоритетом. Посмотрим, чего добьется «Спартак», — сказал Губерниев «СЭ».
Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков стал игроком «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба московского клуба. Футболист подписал полноценный контракт с командой.
Прошлый сезон Глушенков провел в «Крыльях» на правах аренды. 22-летний футболист провел 29 матчей, в которых отметился семью забитыми голами и двумя результативными передачами.
В составе «Спартака» Глушенков играл с весны 2019 года. За это время он провел 11 матчей за красно-белых.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -