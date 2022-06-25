Губерниев: «Обмен Глушенкова на Зиньковского — шило на мыло»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на трансфер Максима Глушенкова из «Спартака» в «Крылья Советов».

«Ушел Глушенков в «Крылья Советов», ну и пусть. Хороший ли сделал «Спартак» обмен на Зиньковского? Мне кажется, что шило на мыло, если честно. Новая метла по новому метет. Посмотрим, к чему эти трансферы приведут. В любом случае, результат является приоритетом. Посмотрим, чего добьется «Спартак», — сказал Губерниев «СЭ».

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков стал игроком «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба московского клуба. Футболист подписал полноценный контракт с командой.

Прошлый сезон Глушенков провел в «Крыльях» на правах аренды. 22-летний футболист провел 29 матчей, в которых отметился семью забитыми голами и двумя результативными передачами.

В составе «Спартака» Глушенков играл с весны 2019 года. За это время он провел 11 матчей за красно-белых.