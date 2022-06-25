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Губерниев — об уходе Кухты: «Нашим клубам нужно делать акцент не на легионеров, а на своих игроков»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об уходе нападающего Яна Кухты в пражскую «Спарту».

«Ян Кухта не вернулся в «Локомотив» из отпуска? Ничего удивительного в этом нет. Сейчас многие легионеры могут не вернуться или отказаться играть в чемпионате России. Не он первый, не он последний. В данной ситуации нашим клубам нужно делать акцент не на легионеров, а на своих игроков, доморощенных», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подтвердил «СЭ» уход Кухты в связи с личными семейными обстоятельствами.

25-летний чешский нападающий Кухта перешел в «Локомотив» из чешской «Спарты» 12 января 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 11 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
Ян Кухта
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