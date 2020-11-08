Губерниев выразил слова поддержки в адрес Дзюбы

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о компрометирующем видео с участием капитана сборной России Артемом Дзюбой.

— Я считаю, что личная жизнь на то и личная — это касается исключительно Артема, — заявил Губерниев «СЭ». — Что он там делает, как он там делает — это его личное дело. Те негодяи, которые взломали и выбросили это в сеть, негодяями и останутся. Понятное дело, все так или иначе шутят на эту тему, но ситуация совершенно обычная. С моей точки зрения, Артем мог бы продолжить свою карьеру в сборной, вполне мог бы играть в ближайших трех матчах. Я не считаю, что-то прям произошло — чем и как он занимается, это его личное дело. Сейчас куча моралистов начинают говорить о том, как они писают Chanel №05, но послушайте. Я в этой ситуации за Дзюбу. Он ничего предосудительного не делал.

— Почему эта тема вообще коснулась Марию Орзул?

— Все любят жареное. И Орзул все стали звонить. Естественно, я свою замечательную подругу в обиду не дам. Хочу сказать, что она здесь вообще не при чем.

— Он останется капитаном сборной?

— Я считаю, что Дзюба должен остаться капитаном. С точки зрения спорта, отношения к сборной ничего не произошло. Это личная история Артема, которая, к сожалению, попала в сеть. Понятно, что страна, которая в 21 веке любит дареное, так откликнулась. Я и сам смотрю эти многочисленные мемы, но в данной ситуации хочу Дзюбу поддержать. (Константин Колмаков)