Бабаев: «ЦСКА сделает все возможное, чтобы стать чемпионом»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что у команды есть цель стать чемпионом в этом сезоне РПЛ.
«Задача на чемпионство? Если не ставить перед собой такую задачу, то нет смысла для ЦСКА и участвовать в сезоне. Конечно, это непросто, мы давно не были чемпионами. Но мы сделаем все возможное, чтобы закончить чемпионат на том же месте, на котором находимся сейчас», — цитирует ТАСС Бабаева.
ЦСКА набрал 24 очка после 11 туров и возглавляет таблицу чемпионата России. «Армейцы» на одно очко опережают «Локомотив» и «Краснодар».
Источник: ТАСС
Новости