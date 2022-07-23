Агент Педро Роши заявил, что футболист останется в «Спартаке» до конца своего контракта

Хэмилтон Бернард, агент нападающего Педро Роши в разговоре с «СЭ» заявил, что игрок останется в «Спартаке» до конца своего контракта, который действует до 30 июня 2023 года.

«1 августа Педро Роша возвращается в «Спартак». Будет ли он пытаться уйти в другой клуб? Нет, Роша остается в «Спартаке» до конца своего контракта с клубом», — сказал Бернард «СЭ».

В данный момент Роша выступает за «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды, которая действует до конца июля.

Он провел за «Атлетико» 15 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.