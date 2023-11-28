Губерниев — о спорах про футбольную столицу России: «Это не Москва и не Санкт-Петербург»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, какой город можно назвать футбольной столицей России.

«Футбольная столица России? Знаете, это не Москва или Петербург, а город Королев со своей легендарной командой «Металлист». Королев — настоящая футбольная столица, которая сейчас спит. Но я уверен, что генеральный директор «Металлиста» Сергей Михеенко еще возглавит РФС и наведет порядок в российском футболе. А выбирать столицу из двух городов — неправильно», — цитирует Губерниева Sport24.

Ранее российская балерина и актриса Анастасия Волочкова рассказала, что считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.