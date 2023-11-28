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Сегодня, 18:27

Агент: «У Тюкавина есть не два предложения, им интересуются разные клубы»

Алина Савинова
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Агент Алексей Сафонов прокомментировал слова Тимура Гурцкая о том, что у его клиента Константина Тюкавина из «Динамо» есть предложения от двух европейских клубов.

«Гурцкая сказал, что у Тюкавина есть предложения из Европы? Это правда, но предложений не два, там разные клубы интересуются Константином. Но не хочется это обсуждать, у нас идет диалог с «Динамо». И зачем это все сейчас? Завтра уже игра с «Зенитом» и я не хочу, чтобы лишний раз трогали парня. Из каких стран команды, которые интересуются Тюкавином? Я могу сказать только, что не из Саудовской Аравии и не из Катара», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что контракт 21-летнего форварда с «Динамо» автоматически продлился до июня 2025 года. Тюкавин является воспитанником бело-голубых. Всего за основную команду «Динамо» он провел 111 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 21 результативную передачу.

На данный момент московский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-tyukavina-u-konstantina-est-ne-dva-predlozheniya-im-interesuyutsya-raznye-kluby-310025/
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Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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