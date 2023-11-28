Бышовец — о нецензурных высказываниях Галактионова про работу судей: «Я думал, он таких слов не знает»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец отреагировал на нецензурные высказывания нынешнего тренера команды Михаила Галактионова после матча с «Крыльями Советов» (3:3).

«Локомотив» заслуживал победы. Наверное, Галактионов уже уверовал в набранные три очка. Проигрывать на последних секундах — это всегда удар ниже пояса относительно почти решенного результата. Можно говорить о срыве, но остальное мне трудно оценивать. Галактионов очень интеллигентно выглядит. Я думал, он таких слов не знает. Сказал в сердцах, себя трудно сдерживать в таких случаях», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бышовца.

27 ноября глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что Галактионов приглашен на предстоящее заседание комитета. В соответствии с п.1 ст.95 Дисциплинарного регламента РФС тренеру грозит дисквалификация на срок до четырех матчей.