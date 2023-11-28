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Волочкова: «Для меня столицей России всегда будет Санкт-Петербург»

Алина Савинова
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Российская балерина и актриса Анастасия Волочкова рассказала, какой город она считает футбольной столицей России.

«Для меня столицей страны всегда будет Санкт-Петербург! Это мой родной город, поэтому для меня это всегда будет так. Петербург — не только футбольная столица, но и в принципе столица страны. Я давняя болельщица «Зенита», дружу и считаю своим любимым футболистом Сашу Кержакова, он всегда забивал, когда я приходила к нему на матчи. Из московской братии очень люблю Сашу Мостового, у нас с ним прекрасная история дружбы, он снимался в одном из моих первых клипов «Буду я с тобой счастлива». Я люблю футболистов, и неважно, кто из какого города», — цитирует Волочкову Sport24.

В одном из своих предыдущих интервью российская балерина отмечала, что считает Александра Кержакова и Артема Дзюбу самыми красивыми и сексуальными футболистами России.

На данный момент «Зенит» из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице чемпионата страны. Сине-бело-голубые набрали 33 очка за 16 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-600062-volochkova-na-spory-o-futbolnoy-stolitse-rossii-ya-lyublyu-futbolistov-nevazhno-iz-kakogo-goroda
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Урал
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
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 - : -
4.12 19:30
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