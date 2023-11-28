Волочкова: «Для меня столицей России всегда будет Санкт-Петербург»

Российская балерина и актриса Анастасия Волочкова рассказала, какой город она считает футбольной столицей России.

«Для меня столицей страны всегда будет Санкт-Петербург! Это мой родной город, поэтому для меня это всегда будет так. Петербург — не только футбольная столица, но и в принципе столица страны. Я давняя болельщица «Зенита», дружу и считаю своим любимым футболистом Сашу Кержакова, он всегда забивал, когда я приходила к нему на матчи. Из московской братии очень люблю Сашу Мостового, у нас с ним прекрасная история дружбы, он снимался в одном из моих первых клипов «Буду я с тобой счастлива». Я люблю футболистов, и неважно, кто из какого города», — цитирует Волочкову Sport24.

В одном из своих предыдущих интервью российская балерина отмечала, что считает Александра Кержакова и Артема Дзюбу самыми красивыми и сексуальными футболистами России.

На данный момент «Зенит» из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице чемпионата страны. Сине-бело-голубые набрали 33 очка за 16 туров.