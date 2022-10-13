Губерниев: «Дзюба в Госдуме? За красивые глаза брать человека... Мне такая история не нравится»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова первого тренера Артема Дзюбы Александра Шуплякова.

Ранее Шупляков заявил, что Дзюба после футбола может пойти работать в Госдуму РФ.

«Для того, чтобы оказаться в Госдуме РФ, после футбола нужно заняться общественной или политической деятельностью. И тут не хватит только быть в партийных списках. Нужно хотя бы выиграть выборы. А вот за красивые глаза брать человека в Госдуму... Мне такая история не нравится. И в данной ситуации тренер рассуждает так: мне бы такую работу, чтобы поменьше работать», — сказал Губерниев «СЭ».

Артем Дзюба — четырехкратный победитель чемпионата и Суперкубка России, а также трехкратный обладатель Кубка страны. Форвард делит с Александром Кержаковым звание лучшего бомбардира в истории сборной России — у обоих футболистов по 30 мячей за национальную команду.

Сейчас 34-летний Дзюба выступает за турецкий «Адана Демирспор», в составе которого забил 1 гол в 4 матчах.