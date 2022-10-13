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13 октября, 19:17

Капитан «Маккаби» Лави не спешит продлевать контракт с клубом. Игроком интересуются ЦСКА и «Спартак»

Читать «СЭ» в
Нета Лави (справа) в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Фото Reuters

Капитан «Маккаби» из Хайфы Нета Лави не спешит с продлением контракта с клубом, сообщает Walla.co.il.

По данным источника, 26-летний израильтянин ожидает предложений из-за границы. Нынешнее соглашение футболиста действует до конца июня 2023 года, с января он может вести переговоры с любым клубом.

Лави — воспитанник «Маккаби», в сезоне-2022/23 он принял участие в 17 матчах команды и не отличился результативными действиями.

В среду, 12 октября, сообщалось, что к Лави проявляют интерес ЦСКА и «Спартак».

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ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
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 Урал 12 3 1 8 11-22 10
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 Факел 12 1 7 4 16-23 10
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Филипе Силва Малком

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 5
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