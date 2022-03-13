Самедов: «Краснодар» ослабел после отъезда легионеров. Это удар»

Самедов оценил шансы «Краснодара» в матче со «Спартаком» после ухода легионеров

Экс-игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» оценил последствия ухода легионеров из «Краснодара».

«Спартак» — фаворит в матче с «Краснодаром». Тем более красно-белые победили в дерби, выглядели достаточно хорошо. «Краснодар» ослабел после отъезда легионеров. Когда команда на сборах одна, а на самом старте официальных матчей такое происходит, это удар», — сказал Самедов «СЭ».

Матч 21 тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Краснодар» состоится 13 марта на «Открытие Банк Арене» в 19.00 по московскому времени.