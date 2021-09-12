«Сочи» — «Уфа»: стартовые составы команд
«Сочи» примет «Уфу» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ на своем поле. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Прохин, Барач, Родригу, Юсупов, Цаллагов, Попов, Нобоа, Кабесас.
Запасные: Заболотный, Адамов, Терехов, Юрганов, Шакуро, Бурмистров, Павлов, Колмаков, Ангбан, Жоазиньо.
«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Агаларов, Милетич.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Ботака-Мобома, Алиев, Голубев, Фищенко, Ахатов, Касинтура.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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