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2 декабря, 22:40

Федорищев: «Если меня позовут на встречу, где будут обсуждаться принципы управления российского футбола, — я обсужу»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что не видит поводов для личной неприязни к нему со стороны РПЛ.

— Какая может быть личная неприязнь ко мне от РПЛ? Я не имел никакого отношения к футболу еще несколько месяцев. Неприятно, когда ведется системная работа, которая раньше не велась. С РФС мы начали работать 2 месяца назад. Мой доклад на Госсовете был неожиданным, после я поговорил с генсеком РФС очень подробно. Буду честен — накануне я писал руководителю РПЛ. Увидел только две галочки. Не поставил РПЛ в известность, когда вел работу с РФС? У меня запрос на системную работу. Скажу честно, я не служил. У меня есть пробел в этом образовании. Сейчас я полгода занимаюсь изучением управления российского футбола. Нужно ли информировать Лигу — в этом есть предмет, чтобы обсуждать. Выберем площадку, обсудим. Мне кажется, что в такой системе управления профессионалы не запутаются, а непрофессионалы... Не хочу сгоряча сказать свое мнение. Если меня позовут на встречу, где будут обсуждаться принципы управления российского футбола, — я обсужу.

— Обсуждали ли вы с Дюминым то, что происходило в «Крыльях Советов»? Делился ли он с вами своей оценкой?

— Не привык мои доклады с начальством обсуждать, чем-то делиться. Когда я говорил про журналистское расследование, то не имел ввиду, что нужно запутывать людей. Если я и докладывал что-то Дюмину, то прокомментировать не могу, это не в моих правилах.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Позже клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

По словам президента РПЛ Александра Алаева, если слова Федорищева подтвердятся, то «Крылья Советов» должны понести соответствующее строгое наказание.

Футбол
РПЛ
РФС
Вячеслав Федорищев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 1 : 1
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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