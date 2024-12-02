Федорищев: «Если меня позовут на встречу, где будут обсуждаться принципы управления российского футбола, — я обсужу»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что не видит поводов для личной неприязни к нему со стороны РПЛ.
— Какая может быть личная неприязнь ко мне от РПЛ? Я не имел никакого отношения к футболу еще несколько месяцев. Неприятно, когда ведется системная работа, которая раньше не велась. С РФС мы начали работать 2 месяца назад. Мой доклад на Госсовете был неожиданным, после я поговорил с генсеком РФС очень подробно. Буду честен — накануне я писал руководителю РПЛ. Увидел только две галочки. Не поставил РПЛ в известность, когда вел работу с РФС? У меня запрос на системную работу. Скажу честно, я не служил. У меня есть пробел в этом образовании. Сейчас я полгода занимаюсь изучением управления российского футбола. Нужно ли информировать Лигу — в этом есть предмет, чтобы обсуждать. Выберем площадку, обсудим. Мне кажется, что в такой системе управления профессионалы не запутаются, а непрофессионалы... Не хочу сгоряча сказать свое мнение. Если меня позовут на встречу, где будут обсуждаться принципы управления российского футбола, — я обсужу.
— Обсуждали ли вы с Дюминым то, что происходило в «Крыльях Советов»? Делился ли он с вами своей оценкой?
— Не привык мои доклады с начальством обсуждать, чем-то делиться. Когда я говорил про журналистское расследование, то не имел ввиду, что нужно запутывать людей. Если я и докладывал что-то Дюмину, то прокомментировать не могу, это не в моих правилах.
26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Позже клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.
По словам президента РПЛ Александра Алаева, если слова Федорищева подтвердятся, то «Крылья Советов» должны понести соответствующее строгое наказание.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|1 : 0
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|4 : 0
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|1 : 3
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|2 : 3
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|0 : 0
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|0 : 3
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|1 : 1
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3