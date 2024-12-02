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Судейство

2 декабря, 22:48

Медведев — о судействе Бобровского в матче «Ростов» — «Пари НН»: «Душил до последней минуты»

Алина Савинова
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Вратарь «Пари НН» Никита Медведев раскритиковал судейство Яна Бобровского в матче 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).

«Хуже судейства (не видел)... Никогда про это не говорил. Чудак просто начал с первых минут убивать и душил до последней минуты. 2:0 ведут, отпусти уже! Я просто такого не видел никогда. Сейчас напишут: «Ростов» выиграл 80 процентов единоборств». Пускай не забудут написать, что 20 процентов остальных — это фолы. Да, можно сказать, что мы проиграли 0:4, я поздравляю «Ростов» с победой, она заслуженная. Но такого я не видел, правда», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

После 17 туров «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками.

Источник: РБ Спорт
Никита Медведев
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
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Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
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Муталип Алибеков

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