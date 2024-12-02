Федорищев — о совместной работе с РФС: «Российский футбол станет сильнее»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о взаимодействии с РФС по вопросу коррупции в российском футболе.

— Диалог с РФС у нас очень конструктивный. Работа направлена на улучшение вида спорта. Общаюсь с руководителями напрямую. Знаю, что у них много системных планов. Российский футбол станет сильнее. Получил письмо от Алаева только в понедельник. Ответ я подготовил. Суть простая. Заявление РПЛ такое, знаете, за все хорошее: «Мы поддерживаем, но предоставьте факты». Хватит про это заявление. В ответе я написал позицию Самарского футбола, выдвинул ряд предположений — как организовать работу. Указал ряд фактов.

— Как оцените слова Азарова о том, что он поддерживал работу «Крыльев Советов» по спортивной и финансовой составляющей?

— От команды знаю, что он поддерживал, ребята тепло отзываются. Он до сих пор болеет, поздравляет команду с победами. Не оцениваю деятельность своего предшественника. Если вы говорите про заявление по статьям, то такой фамилии я там не видел. А как рассмотрит следствие — не знаю.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Позже стало известно, что руководство РФС договорилось с главой Самарского региона о совместной работе по противодействию коррупции в футболе.