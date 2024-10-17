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Федорищев: «Моя задача — смотреть на результаты «Крыльев Советов» и после этого с точки зрения правительства принимать решения»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о Сергее Игнашевиче, который на фоне слухов о приходе в «Крылья Советов» посетил матч самарцев с «Локомотивом» в 11-м туре РПЛ (0:1).

— Вызвало резонанс поведение кандидата на пост главного тренера «Крыльев Советов» Сергея Игнашевича, который пришел на матч против «Локомотива». Кто-то вам предлагал его кандидатуру?

— Я очень непродолжительное время работаю в Самарской области. «Крылья Советов» — один из важнейших для нас спортивных направлений. Наша любимая команда. Есть много мнений, которые распространяют в сети. Но моя задача — смотреть на результаты и после этого с точки зрения правительства принимать решения. Не обращаем внимания на слухи. Мы работаем.

С 2020 года «Крылья Советов» возглавляет Игорь Осинькин. В нынешнем сезоне команда под его руководством занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков за 11 матчей.

Сергей Игнашевич
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
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