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Сегодня, 12:06

Губернатор Самарской области рассказал о встрече с руководством «Крыльев»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился подробностями встречи с руководством «Крыльев Советов».

— Прошла встреча с «Крыльями Советов». Как это было?

— Говорили о насущном. В первую очередь о том, что у клуба есть цель, которую нужно выполнять. Цель у нас серьезная — попадание в восьмерку сильнейших команд. Такая цель была поставлена перед началом сезона. Вместе с тренером, командой проанализировали игру, результаты. Определили, что хотим видеть от команды. Расписали зоны ответственности.

Любой учредитель профессионального клуба всегда внимательно анализирует, как играет команда. Такие решения, достаточно основательные, как писали различные блогеры, принимаются по результатом. Результат — конец сезона, как команда играет, как работает тренерский штаб. Поэтому здесь все преждевременно, — сказал Федорищев.

9 октября Федорищев заявил, что Игорь Осинькин продолжит тренировать «Крылья Советов». Команда с 11 очками занимает десятое место после 11 туров РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
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 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
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7
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8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
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 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
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12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
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 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
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