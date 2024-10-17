Губернатор Самарской области рассказал о встрече с руководством «Крыльев»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился подробностями встречи с руководством «Крыльев Советов».
— Прошла встреча с «Крыльями Советов». Как это было?
— Говорили о насущном. В первую очередь о том, что у клуба есть цель, которую нужно выполнять. Цель у нас серьезная — попадание в восьмерку сильнейших команд. Такая цель была поставлена перед началом сезона. Вместе с тренером, командой проанализировали игру, результаты. Определили, что хотим видеть от команды. Расписали зоны ответственности.
Любой учредитель профессионального клуба всегда внимательно анализирует, как играет команда. Такие решения, достаточно основательные, как писали различные блогеры, принимаются по результатом. Результат — конец сезона, как команда играет, как работает тренерский штаб. Поэтому здесь все преждевременно, — сказал Федорищев.
9 октября Федорищев заявил, что Игорь Осинькин продолжит тренировать «Крылья Советов». Команда с 11 очками занимает десятое место после 11 туров РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2