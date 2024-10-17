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Сегодня, 12:34

Губернатор Самарской области рассказал о звонке Солдатенкова про ситуацию в «Крыльях»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился подробностями звонка капитана «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова о ситуации в команде.

— Оценили ли вы поступок капитана команды, который лично вам позвонил и попросил за тренера?

— Мы с командой общаемся. На базе был, общался с ребятами. Это не что-то из ряда вон выходящее. Мы договаривались с командой: так как вопрос очень серьезный, если будет необходимо мое личное вмешательство по тем или иным вопросам, неважно, спортивные или другие, команда будет на меня выходить. Договорились еще летом. Это не что-то из ряда вон выходящее. Дело не в конкретном звонке. Мы же внимательно смотрели за тем, как развивалась ситуация. Мы общаемся со всеми, кто принимает участие в развитии Самарской области. «Крылья» легендарная команда.

— Не узнавали, откуда у Солдатенкова ваш номер?

— Многим даю свой номер: дал тренеру, капитану. Это нормально.

— Многие опасаются, что при наличии успешного частного клуба «Акрона» вы не очень заинтересованы финансировать «Крылья». Можете подтвердить или опровергнуть?

— Подтвердить или опровергнуть нельзя. Это всего лишь размышление. На самом деле финансирование не зависит от количества клубов. Финансирование из бюджета должно идти на массовый спорт. Это указание президента. Здесь задача «Крыльев» привлекать частных партнеров, чтобы замещать бюджетное финансирование.

9 октября Федорищев заявил, что Игорь Осинькин продолжит тренировать «Крылья Советов». Команда с 11 очками занимает десятое место после 11 туров РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Солдатенков
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