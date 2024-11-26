Губернатор Самарской области назвал цифру, которая направляется на футбол

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о том, что 4 миллиарда рублей направляется на профессиональные команды.

— В бюджетных командах есть легионеры из стран НАТО и недружественных стран. Стоит ли поднять инициативу, что бюджетным клубам может обойтись без них?

— Назову цифру, которая меняется из года в год, около 4 миллиардов рублей мы направляем на профессиональные команды. Это очень много. Ребята на СВО много в чем нуждается, на линии соприкосновения многого не хватает. Профессиональный спорт должен развиваться без огромных бюджетных денег. Аудит показал, что вопросом нужно заниматься, нельзя рубить шашкой. Мы пойдем по модели Нижнего Новгорода, где было сформировано АНО, которое занимается управлением регионального спорта. Мы хотим поддерживать спортсменов. Речь идет о том, чтобы излишки финансовой нагрузки перенести на частных партнеров, они есть у сильных клубов. Управлять будем через АНО, — заявил Федорищев.

26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.