Федорищев о санкциях: «А кто может наказать лигу, если клубы организуют то, о чем мы говорим»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился мнением о возможных санкциях в отношении «Крыльев Советов».

— Вы готовы к санкциям, которые могут быть применены к «Крыльям Советов»?

— Как снимать очки с клубов? Деклассировать не получится — ребята сильные. Лига, которая объединяет команды, занимается с ними судейством, является ли субъектом в этом разбирательстве? Как вы считаете? У вас гипотезы, но нужно набраться терпения, необходимо подождать.

А кто может наказать лигу, если клубы, которые в нее входят, систематически организуют то, о чем мы говорим. Если Александр Дюков говорит, что расследование ведется в отношении одного клуба — значит, так и есть.

— Вы готовы к тому, что «Крылья Советов» могут быть наказаны строго?

— Я уже говорил, что отдаю отчет своим действиям.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

По словам президента РПЛ Александра Алаева, если слова губернатора подтвердятся, то «Крылья Советов» должны понести соответствующее строгое наказание.