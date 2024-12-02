Костариканец Угальде: «Спартак» или рай? Рай»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о том, что бы он выбрал — «Спартак» или рай.

«Спартак» или рай? Я выбираю рай», — цитирует Угальде «РБ Спорт».

Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел за красно-белых 21 матч во всех турнирах, отметившись 15 голами и 3 результативными передачами.

«Спартак» набрал 34 очка за 17 игр и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.