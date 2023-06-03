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Сегодня, 21:12

Губернатор Самарской области Азаров: «С точки зрения финансового менеджмента у «Крыльев» потрясающие успехи»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился мнением о трансферной политике «Крыльев Советов».

— Что нужно сделать, чтобы «Крылья» перестали терять ведущих игроков каждое трансферное окно? Ведь из-за этого во многом и результат постоянно падает.

— К нам эти игроки просто бы не попали. Когда пришли эти молодые ребята: Пиняев, Сарвели, Сергеев, Зиньковский, условие было одно — чтобы у них была фиксированная выкупная цена. Агент говорил клубу: «Или вы их покупаете по рынку, или фиксируете выкуп». Клуб, на мой взгляд, совершенно гениально это отработал: взял ребят за 10 миллионов, а продал за 200. Это успех. У нас долгие годы в клубе просто тырили деньги: брали ветеранов за большие деньги, а потом отдавали их почти бесплатно. С точки зрения финансового менеджмента — потрясающие успехи. Я очень доволен тем, как сегодня все складывается. Рост доходов в клубе наступает каждый год. Это очень хорошая основа для развития клуба.

Спасибо ребятам, которые отыграли. Сегодня трое было самарцев: Чернов, Пруцев, Зиньковский. Спасибо им большое. Я им говорил: «Оставайтесь, будете здесь побеждать. Уедете — будете здесь проигрывать». Сегодня так и случилось. Жалко их, конечно, но мы им благодарны. Клуб с точки зрения тактики очень правильное решение принял. Было важно показывать игру и развиваться. Сейчас клуб вышел на другой уровень. Два сезона в премьер-лиге, болельщики хотят больше, хотят этим довольствоваться. Клуб пересматривает свои подходы. Все новые футболисты, которые приобретаются, не имеют планки выкупной цены. Но еще раз подчеркну: предыдущие три года такая стратегия была абсолютно обоснована. В ситуации жесточайшего долгового давления было найдено абсолютно гениальное решение. Я могу сказать, что и агенту, с которым мы сотрудничали в тот период, я тоже благодарен. Нет претензий. Все ребята выросли, пошли дальше, но принесли клубу доход.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Семин считает, что игроки «Спартака» провели неудачный сезон

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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