Губернатор Калининградской области назвал задачу «Балтики» на сезон в РПЛ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассчитывает, что «Балтика» закрепиться в десятке чемпионата России.

«Задача достаточно простая — попасть в десятку и в ней закрепиться. Понятно, что сложно сейчас говорить о чем-то ином. Но нужно не быть в зоне вылета, а быть в десятке. Пойти путем «Оренбурга» — все команды, выходящие в РПЛ, хотят, чтобы первый сезон у них получился, как у «Оренбурга», — цитируют «Известия» Алиханова.

В сезоне-2022/23 «Балтика» заняла второе место в первой лиге, набрав 67 очков, и впервые за 25 лет вышла в РПЛ.