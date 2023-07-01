Радченко: «Для меня переход Коваленко в «Зенит» стал большим сюрпризом»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко оценил трансферную политику петербургского клуба.

— Педро стал девятым игроком с бразильским паспортом в «Зените». Как вы оцените такое приобретение?

— Девятым? — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Радченко. — А разве Малкома и Клаудинью не натурализовали?

— Да, но у них остались бразильские паспорта.

— Наверное, их теперь стоит считать россиянами, раз у них есть российское гражданство. Я не так давно был в Бразилии, следил там за турниром, в котором принимали участие молодые ребята, в том числе там играли спортсмены из «Коринтианса». По Педро были очень хорошие отзывы. «Зенит» приобрел крайне перспективного игрока не в первый раз за последние годы.

— Также в «Зенит» перешел Александр Коваленко. Думаете, он справится с конкуренцией?

— Для меня его переход стал большим сюрпризом. Конечно, он сделал серьезный шаг, согласившись на переход в «Зенит», но он должен отдавать себе отчет о том, в какую команду он переходит. В клубе очень серьезная конкуренция, дальше все зависит от его способностей и характера. Посмотрим, будет ли он уступать тем зубрам в составе, которые неоднократно становились чемпионами страны.