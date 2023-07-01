Радченко: «Для меня переход Коваленко в «Зенит» стал большим сюрпризом»
Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко оценил трансферную политику петербургского клуба.
— Педро стал девятым игроком с бразильским паспортом в «Зените». Как вы оцените такое приобретение?
— Девятым? — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Радченко. — А разве Малкома и Клаудинью не натурализовали?
— Да, но у них остались бразильские паспорта.
— Наверное, их теперь стоит считать россиянами, раз у них есть российское гражданство. Я не так давно был в Бразилии, следил там за турниром, в котором принимали участие молодые ребята, в том числе там играли спортсмены из «Коринтианса». По Педро были очень хорошие отзывы. «Зенит» приобрел крайне перспективного игрока не в первый раз за последние годы.
— Также в «Зенит» перешел Александр Коваленко. Думаете, он справится с конкуренцией?
— Для меня его переход стал большим сюрпризом. Конечно, он сделал серьезный шаг, согласившись на переход в «Зенит», но он должен отдавать себе отчет о том, в какую команду он переходит. В клубе очень серьезная конкуренция, дальше все зависит от его способностей и характера. Посмотрим, будет ли он уступать тем зубрам в составе, которые неоднократно становились чемпионами страны.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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