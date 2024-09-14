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Сегодня, 19:55

Гуарирапа: «Мог оказаться в «Зените». Даже прошел медосмотр»

Константин Белов
Корреспондент
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Новичок ЦСКА Сауль Гуарирапа подвел итоги матча с «Зенитом» (0:1) в 8-м туре РПЛ.

— Мне бы очень хотелось выиграть подобный матч. Я прекрасно знаю, что он значит для наших болельщиков и для игроков. Мне кажется, что в лиге все команды сильные. Мы были сильнее «Зенита» в первом тайме и доминировали. Просто не смогли реализовать свои шансы.

В таких матчах все решается в маленьких деталях. С начала встречи все было под наших контролем. У нас были моменты для взятия ворот, но мы не смогли реализовать наши моменты. «Зенит» подходит один раз к воротам и забивает гол.

— Правда, что ты мог оказаться в «Зените»?

— Да, это правда. Я проходил для них медосмотр. В футболе такое бывает, что-то может сорваться. Сегодня ты договорился, а завтра ничего не получается. Это было 2-3 месяца назад. Я был счастлив в «Сочи». Сейчас я в ЦСКА, должен делать тут свою работу, забивать голы.

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа
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3
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
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 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
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