Главный тренер ЦСКА Марко Николич считает, что команда не заслужила поражения в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

— Одну вещь я не люблю в футболе — проигрывать. Я так нечасто делаю, но сегодня сказал парням, что если с кем-то можно было проигрывать, то не с нашими парнями сегодня. У нас был настрой, борьба, эмоции, структура и качество игры, но не получилось самого важного — добиться результата. Жаль. Но я им сказал, что не нужно опускать руки и переживать. Если мы будем с такими эмоциями и качеством игры выступать дальше, то у нас все получится, — сказал Николич.

— Кто для вас сегодня лучший игрок ЦСКА?

— Я бы выделил всю команду сегодня. У них был дух, желание и настрой. Просто парни боролись до последнего. Это для меня самое важное.

— На ваш взгляд, насколько поучилось у Роши сдержать Соболева? Была ли у него такая задача?

— Нет. Мы занимались нашей игрой. Конечно, мы разбираем соперников. Понимали, что нельзя пускать подачи с фланга. Но это не удалось до конца. Но для меня всегда 95 процентов внимания уделяется нашей игре. Так мы готовились и к «Зениту».

— Ощущение, что на команду давило то, что против «Зенита» болеет не только вся Москва, но и Россия. Не сказалось это на игре?

— Честно, нет. Парни были мотивированы. У них был сумасшедший настрой, борьба и эмоции. Все было правильно. Никакой перегрузки не было. Видно, что нам надо еще работать.

ЦСКА с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы в гостях встретятся с «Рубином».