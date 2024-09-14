Николич: «У ЦСКА был настрой, качество игры, но не получилось самого важного — добиться результата»
Главный тренер ЦСКА Марко Николич считает, что команда не заслужила поражения в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
— Одну вещь я не люблю в футболе — проигрывать. Я так нечасто делаю, но сегодня сказал парням, что если с кем-то можно было проигрывать, то не с нашими парнями сегодня. У нас был настрой, борьба, эмоции, структура и качество игры, но не получилось самого важного — добиться результата. Жаль. Но я им сказал, что не нужно опускать руки и переживать. Если мы будем с такими эмоциями и качеством игры выступать дальше, то у нас все получится, — сказал Николич.
— Кто для вас сегодня лучший игрок ЦСКА?
— Я бы выделил всю команду сегодня. У них был дух, желание и настрой. Просто парни боролись до последнего. Это для меня самое важное.
— На ваш взгляд, насколько поучилось у Роши сдержать Соболева? Была ли у него такая задача?
— Нет. Мы занимались нашей игрой. Конечно, мы разбираем соперников. Понимали, что нельзя пускать подачи с фланга. Но это не удалось до конца. Но для меня всегда 95 процентов внимания уделяется нашей игре. Так мы готовились и к «Зениту».
— Ощущение, что на команду давило то, что против «Зенита» болеет не только вся Москва, но и Россия. Не сказалось это на игре?
— Честно, нет. Парни были мотивированы. У них был сумасшедший настрой, борьба и эмоции. Все было правильно. Никакой перегрузки не было. Видно, что нам надо еще работать.
ЦСКА с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы в гостях встретятся с «Рубином».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
3
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|0 : 1
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1