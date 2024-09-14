Зделар — о судействе в матче с «Зенитом»: «Безобразие»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился мнением о судействе в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

— Как вам судейство?

— Скажите вы.

— Безобразие.

— Согласен.

ЦСКА с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы в гостях встретятся с «Рубином».