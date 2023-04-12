Грушевский — об игре «Химок»: «Это эмитация бурной деятельности при полном запоре организма»

Известный болельщик ЦСКА, артист Михаил Грушевский прокомментировал победу армейцев над «Химками» в 22-м туре чемпионата России (3:0).

«Про саму игру говорить не имеет никакого смысла, все было просто и понятно. Но вот конкретно про «Химки» хочется сказать следующее — вызывает какое-то недоумение их игра. Хочется сказать словами Жванецкого — «эмитация бурной деятельности при полном запоре организма». Этот клуб как бы есть, но его нет. Считаю, что если «Химки» вылетят — это будет заслуженно», — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского.

После 22-го тура РПЛ ЦСКА идет на четвертой позиции в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Химки» с 13 очками занимают предпоследнее, 15-е место.