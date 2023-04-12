В Москве состоится выставка, посвященная истории «Динамо»

19 апреля в ГУМе пройдет выставка, посвященная истории футбольного клуба «Динамо», сообщает пресс-служба команды.

В экспозиции будут представлены архивные кадры, раритетные предметы экипировки легендарных игроков и командные награды разных эпох и знаменитый автомобиль Льва Яшина.

После 22 туров РПЛ «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. 22 апреля бело-голубые сыграют с «Зенитом» в 23-м туре чемпионата России.