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Сегодня, 13:50

В «Фенербахче» назвали слухами возможное участие клуба в турнире в Санкт-Петербурге

Константин Белов
Корреспондент
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Футболисты «Фенербахче».
Фото Global Look Press

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал «СЭ» информацию о возможном участии стамбульского клуба в турнире в Санкт-Петербурге.

«Сейчас это все слухи, мы не получили ничего официального, поэтому на данный момент нам нечего подтверждать», — сказал Баки «СЭ».

По данным «СЭ», в конце июня-начале июля в Санкт-Петербурге может быть организован международный товарищеский турнир с участием «Зенита», «Фенербахче», «Црвены Звезды» и еще одного клуба РПЛ (одним из кандидатов является «Динамо»).

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
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Сочи – Краснодар
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