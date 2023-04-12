В «Фенербахче» назвали слухами возможное участие клуба в турнире в Санкт-Петербурге

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал «СЭ» информацию о возможном участии стамбульского клуба в турнире в Санкт-Петербурге.

«Сейчас это все слухи, мы не получили ничего официального, поэтому на данный момент нам нечего подтверждать», — сказал Баки «СЭ».

По данным «СЭ», в конце июня-начале июля в Санкт-Петербурге может быть организован международный товарищеский турнир с участием «Зенита», «Фенербахче», «Црвены Звезды» и еще одного клуба РПЛ (одним из кандидатов является «Динамо»).