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Сегодня, 19:25

Грушевский уверен, что ЦСКА выиграет серебро в чемпионате

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Шоумен и известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал для «СЭ» поражение красно-синих в матче 28-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1).

«Не смею утверждать, что ЦСКА заслуживал победы в дерби. Это был ничейный матч. Офсайд в двух отмененных в первом тайме голами под вопросом, — сказал Грушевский «СЭ». —Справедливости ради, наиболее сомнительный офсайд как раз у «Спартака». Счет 1:1 после первого тайма точно определял смысл происходившего на поле. А вот второй тайм стал таймом катастрофических судейских проколов, которые вылились в одиозный пенальти в пользу «Спартака» в конце основного времени. Но ничего трагического не произошло, кроме несправедливости с точки зрения судейского фактора».

Также Грушевский надеется, что ЦСКА выиграет Кубок России.

«Спартак» способен как показать достойный футбол в оставшихся матчах, так и потерять очки там, где этого от него никто не ждет. На мой взгляд, ЦСКА удержит второе место. И очень надеюсь, что еще и выиграет кубок», — добавил он.

После 28 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице с 54 очками. «Спартак» находится на третьей строчке с 53 очками.

ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Игнатьев считает, что ЦСКА сохранит вторую строчку в чемпионате России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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