Грушевский — о поведении Соболева: «Похабщина в дупель пьяного забулдыжника»

Шоумен и известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал для «СЭ» поведение Александра Соболева в матче «Спартака» против красно-синих (2:1) в 28-м туре чемпионата России.

«Карасев судил этот матч с огромным допуском, давал бороться, часто закрывал глаза на фолы и на неспортивное поведение того же Соболева. Он проморгал момент, когда Соболев демонстрировал этот жест еще раньше в центре поля. В моем детстве говорили — «детский сад, штаны на лямках». Подобное поведение — это похабщина в дупель пьяного забулдыжника», — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Также Грушевский считает, что со стороны нападающего «Спартака» были и другие провокации.

«Соболев орал и на судей, и на игроков ЦСКА. На парочку желтых карточек Соболев наиграл задолго до этого своего дебильного поступка», — добавил Грушевский.

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля.