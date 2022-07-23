Пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красно-синих над «Сочи» (3:0) во втором туре РПЛ.

«Считаю, что в целом мы контролировали ход матча. Не то чтобы владели безоговорочным преимуществом, а именно контролировали и играли так, как нам нужно. Периодически проводя очень острые и быстрые атаки. Согласен с тем, что Каррскаля признали лучшим игроком в этом матче. Хотя, конечно, Игорь Акинфеев вполне мог поспорить с ним за это звание. Его сейвы во многом тоже предопределили наш победный результат. Он фантастически несколько раз сыграл.

Не могу не отметить дубль Хесуса Медины. Он пахарь и художник. Хороший получился матч. Разумеется, у болельщиков ЦСКА превосходное настроение. Я по прежнему хочу всех наших болельщиков ЦСКА предостеречь от далеко идущих каких-то громогласных заявлений. Просто здорово, что выиграли два матча кряду", — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

ЦСКА вышел на первое место в РПЛ, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть оба матча на старте сезона. «Сочи» с тремя очками идет на третьей строчке.

В 3-м туре ЦСКА на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода», а «Сочи» примет дома «Ахмат».