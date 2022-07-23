Терехов рассказал о задачах «Сочи» в новом сезоне РПЛ

Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА (0:3) в матче 2-го тура РПЛ.

— Насколько принципиально было сегодня выходить играть против Федотова?

— Не важно, против кого выходить играть. Против Федотова, против Карпина. Какая разница? Мы выходим играть в футбол и добывать результат. Никакой принципиальности нет. Выходили на победу. К сожалению, не получилось.

— Есть ощущение, что Федотов обыграл «Сочи», потому что знал команду изнутри.

— Как он может знать команду изнутри, если он уже два месяца не в команде.

— Какие задачи на сезон?

— Выигрывать каждую игру. Задача для самих себя? Оказаться не ниже прошлого сезона.

«Сочи» с 3 очками в 2 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 3-м туре сочинцы сыграют дома против «Ахмата». Матч состоится 30 июля, начало — в 20.00 (мск).