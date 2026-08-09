Мусаев: «Надеюсь, что через две недели Кордоба будет работать без ограничений»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал состояние нападающего команды Джона Кордобы после травмы.

— Кордоба в каком состоянии?

— Надеюсь, что через две недели будет работать без ограничений. Он только начал выходить на разминки. Мы ждем его.

— В заявке было всего восемь футболистов.

— Больше нету. Никто не мог нам помочь. Петров близок к группе общей. Возвращение травмированных ребят даст вариативности.

Ранее 33-летний форвард получил травму на ЧМ-2026. Он провел на турнире три матча за сборную Колумбии и не отметился результативными действиями.