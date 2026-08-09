Ахметзянов — о ничье с «Рубином»: «Чувство горечи осталось»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал ничейный результат команды в матче 3-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

«Боевая ничья, но чувство горечи осталось. Пропустили гол со стандартного положения, у нас были моменты, но не реализовали их. Хотелось большего сегодня. Поблагодарил команду за работу, но чувствуется неуверенность у некоторых игроков», — сказал тренер после матча.

«Оренбург» с 4 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре оренбуржцы на своем поле сыграют с «Локомотивом». Встреча пройдет 14 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.