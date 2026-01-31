Макаров: «С «Динамо» я расстался отлично»

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров рассказал об уходе из «Динамо».

27-летний россиянин перешел в турецкую команду 26 января. Он заключил контракт с клубом до конца сезона-2025/26.

«С «Динамо» я расстался отлично, поблагодарил всех, с кем работал за их поддержку и помощь во всем за эти 4,5 года. Возможно, мог и раньше поехать, если бы некоторые люди не тянули с ответом. А в целом все хорошо вышло, я доволен что нахожусь в новом клубе. Это бесплатный трансфер, мы разорвали контракт и подписали новый с клубом до лета», — цитирует Макарова ТАСС.

Макаров выступал за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Его новый клуб занимает 17-е место в чемпионате Турции с 15 очками после 19 туров.