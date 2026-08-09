Алаев: «Мне кажется, «Краснодар» заслуженно победил «Спартак»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком» (2:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Я получил колоссальное удовольствие. Не буду разбирать тактику и прочие вопросы. Мне везет на такие матчи. Яркий матч, 40 тысяч болельщиков. Мне кажется, «Краснодар» победил заслуженно», — цитирует Алаева ТАСС.

«Краснодар» с 9 очками единолично возглавил таблицу РПЛ. «Спартак» (6 очков) потерпел первое поражение в этом сезоне и идет третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Краснодар» 15 августа примет «Ахмат». «Спартак» на следующий день в Калининграде встретится с «Балтикой».