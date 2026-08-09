Карседо: «Не согласен с мнением Мусаева по Жедсону. Это командные, а не персональные недочеты»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы после поражения от «Краснодара» (1:2) в 3-м туре РПЛ.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что «Краснодар» хотел играть через фланг Жедсона, потому что португалец »иногда проваливается на такой позиции».

— Мусаев говорил, что надо ловить Жедсона на ошибках. Держали ли это в голове, готовясь к игре? Понимали, что туда пойдет упор атаки «Краснодара»?

— Жедсон был ключевым в финале Кубка, где мы выиграли. Была пара ошибок сегодня. Это командные, а не персональные недочеты. Два быстрых удара стали решающими. Я не согласен с мнением Мусаева.

— С выходом Даку команда добавила остроты. Стоило ли выпустить его сразу?

— Ему необходима адаптация. Мы знали, что он готов физически. Его время было обусловлено многими факторами, например, счетом. Он может играть в паре с Угальде. Даку нам сильно поможет.

«Спартак» потерпел первое поражение в этом сезоне и с 6 очками занимает третье место в РПЛ после трех туров. 16 августа красно-белые в Калининграде сыграют против «Балтики» в 4-м туре.