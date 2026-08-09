Карседо объяснил замену Барко в перерыве матча «Спартака» с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы после поражения от «Краснодара» (1:2) в 3-м туре РПЛ.

В перерыве матча Кристофер Мартинс заменил Эсекьеля Барко.

— В первом тайме играли непривычно. Много потерь. С чем это связано? Уровень соперника таков?

— Мы хорошо начали игру, удалось забить быстрый гол. К сожалению, не удалось удержать преимущество. Это стало ключевым. Первый тайм был непростым. Во втором тайме добавили агрессивности, чтобы генерировать моменты. Думаю, что в последние 20-25 минут создали много моментов и заслужили минимум ничью.

— Почему поменяли Барко?

— В этом недельном цикле он не мог принимать участие полностью из-за сильного удара в матче с «Ахматом». Барко не был готов на 100 процентов, — сказал Карседо.

«Спартак» потерпел первое поражение в этом сезоне и с 6 очками занимает третье место в РПЛ после трех туров. 16 августа красно-белые в Калининграде сыграют против «Балтики» в 4-м туре.