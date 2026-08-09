Тренер «Краснодара» Мусаев: «Спартак» пытался нас удивить»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал оценил игру «Спартака» (2:1) в матче 3-го тура РПЛ.

— «Спартак» пытался нас удивить. Барко играл на необычной позиции.

— Вы забили два гола с фланга Жедсона. Планировали это?

— Когда-то это получается, иногда нет. Мы хотели так играть. Жедсон иногда проваливается на такой позиции.

— Изначально планировали ловить соперника в переходных фазах?

— Мы отмечали сильные и слабые стороны. «Спартак» пропустил пять из девяти мячей после быстрых атак. Они молниеносно играют. Это плюс и минус. Если удачно сыграть в фазах перехода, то можно поймать хороший момент.

— «Краснодар» подсел в конце.

— Думаю, что физически подсели. Хотелось выпустить в атакующую линию усиление, но пока мы ограничены. Мы прижались не из-за головы. Будем разбираться из-за концовки.

«Краснодар» с 9 очками единолично возглавил таблицу РПЛ. «Спартак» (6 очков) потерпел первое поражение в этом сезоне и идет третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Краснодар» 15 августа примет «Ахмат». «Спартак» на следующий день в Калининграде встретится с «Балтикой».