Угальде: «Спартак» должен был лучше контролировать игру с «Краснодаром»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде подвел итоги матча против «Краснодара» (1:2) в 3-м туре РПЛ.

«Конечно, мы должны были лучше контролировать эту игру. После забитого гола мы верили, что можем забрать три очка, но не удалось. Мы быстро начали, но прошло буквально 10 минут — и счет стал 1:2. Очень много эмоций. Очень жаль, сейчас нужно уже готовиться к следующей игре», — приводит слова Угальде пресс-служба красно-белых.

«Спартак» потерпел первое поражение в этом сезоне и с 6 очками занимает третье место в РПЛ после трех туров. 16 августа красно-белые в Калининграде сыграют против «Балтики» в 4-м туре.