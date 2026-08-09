Жедсон — о поражении от «Краснодара»: «Очень обидно»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 3-го тура РПЛ.

— Очень обидно. Мы хотим побеждать в каждой игре. Сегодня мы отдали все силы, но победить не удалось.

— Быстро пропустили два мяча, почему так?

— Такое случается в футболе. Обычно у нас нет такого. Это заслуга «Краснодара», что ему так повезло.

«Спартак» потерпел первое поражение в этом сезоне и с 6 очками идет третьим в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре красно-белые 16 августа в Калининграде встретится с «Балтикой». Матч начнется в 19.30 по московскому времени.