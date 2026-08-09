«Зенит» — фаворит на чемпионство в РПЛ после трех туров по версии Opta, «Краснодар» и «Спартак» — в тройке

Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на итоги РПЛ в сезоне-2026/27 после трех туров.

Фаворитом на первое место является «Зенит» с вероятностью в 41,6 процента. Шансы «Краснодара» оцениваются в 38,8 процента. «Спартака» — в 11,2.

9 августа «Зенит» на своем поле уступил «Родине» (1:2) в 3-м туре РПЛ и потерпел первое поражение в сезоне. «Краснодар» на выезде переиграл «Спартак» и с 9 очками возглавляет таблицу РПЛ.