«Зенит» — фаворит на чемпионство в РПЛ после трех туров по версии Opta, «Краснодар» и «Спартак» — в тройке
Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на итоги РПЛ в сезоне-2026/27 после трех туров.
Фаворитом на первое место является «Зенит» с вероятностью в 41,6 процента. Шансы «Краснодара» оцениваются в 38,8 процента. «Спартака» — в 11,2.
9 августа «Зенит» на своем поле уступил «Родине» (1:2) в 3-м туре РПЛ и потерпел первое поражение в сезоне. «Краснодар» на выезде переиграл «Спартак» и с 9 очками возглавляет таблицу РПЛ.
Источник: Opta Sports
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|1 : 2
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|1 : 1
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
Новости